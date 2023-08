Galtier entraîneur de l'OM, il en rêve

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines, alors qu'Igor Tudor avait décidé de claquer la porte, l'OM s'était en quête d'un nouvel entraîneur. Le choix s'est finalement porté sur Marcelino, très proche de Pablo Longoria. D'autres noms ont toutefois circulé la Canebière, à commencer par celui de Christophe Galtier. A peine remercié par le PSG, il était annoncé à l'OM. Ça ne s'est finalement pas réalisé, au grand dam de son ami, Eric di Meco.

Né à Marseille, formé à l'OM et ayant joué à l'OM, Christophe Galtier a un très fort passif avec le club phocéen. Naturellement, il a été question à plusieurs reprises qu'il vienne s'asseoir sur le banc de l'OM. Ça a encore été le cas il y a quelques semaines. Remercié par le PSG après seulement un an, Galtier a été évoqué parmi les options étudiées par Pablo Longoria afin de venir remplacer Igor Tudor. De quoi faire énormément parler puisqu'il serait alors passé directement du PSG à l'OM, les deux grands rivaux du championnat de France. Finalement, c'est Marcelino qui a pris les commandes du club phocéen, mais à Marseille, Christophe Galtier pouvait compter sur certains soutiens qui voulaient le voir sur le banc du Vélodrome.

« C'est le coeur qui parle »

Eric di Meco faisait notamment partie de ceux qui voulaient voir Christophe Galtier entraîner l'OM. Très proche du technicien français depuis leur passé commun à Marseille, il a ainsi annoncé lors d'un live Instagram avec Farid Rouas : « Est-ce que j'aurais aimé voir Galtier après le départ de Tudor ? Oui, mais c'est le coeur qui parle. C'est mon pote. On a été formé ensemble. On est toujours en contact. C'est un mec que j'apprécie, j'apprécie l'homme, j'apprécie le joueur qu'il était, j'apprécie l'entraîneur. (...) C'est normal que quand on vient d'entraîner le PSG, on ne passe pas du PSG à l'OM. Je disais ça comme une envie un jour ».

« Peut-être un jour ça sera possible »