Un champion du monde arrive à l'OM, la rumeur qui met le feu à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pau Lopez traverse un début de saison plus que compliqué, l'OM pourrait être à l'affût sur le mercato afin de dénicher un nouveau gardien de but. Dans cette optique, une folle rumeur circule sur les réseaux sociaux puisque le célèbre influenceur marseillais Mohamed Henni annonce que la signature d'Hugo Lloris est imminente. Une information qui nécessite toutefois d'attendre des confirmations.

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'en a peut-être pas terminé avec son recrutement. Eliminé par le Panathinaïkos en barrages de la Ligue des champions, le club phocéen pourrait saisir de nouvelles opportunités d'ici le 1er septembre, notamment au poste de gardien de but.

OM : Un transfert à 7M€ prend forme https://t.co/fjkTe1XiYU pic.twitter.com/R66qHsfsI1 — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Lloris tout proche de l'OM ?

C'est ainsi qu'une folle rumeur a été lancée par Mohamed Henni. Sur son compte Snapchat , le célèbre influenceur marseillais, qui avait notamment annoncé en premier la signature de Karim Benzema en Arabie Saoudite, assure cette fois-ci qu'Hugo Lloris va débarquer à l'OM. L'ancien capitaine de l'équipe de France a décidé de ne pas rejoindre la Lazio Rome, où il aurait été numéro 2, et cherche donc un nouveau défi. C'est ainsi qu'il aurait lui même proposé ses services à Pablo Longoria.

Pau Lopez déçoit depuis le début de saison

Si l'OM décidait de recruter Hugo Lloris, c'est notamment à cause du début de saison délicat de Pau Lopez encore à l'origine d'un but contre le FC Metz. Quoi qu'il en soit, si le champion du monde 2018 débarquait à l'OM, ce serait un énorme coup, mais il va encore falloir attendre des confirmations pour réellement croire que cette opération est possible.