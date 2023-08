Mbappé - PSG : Un accord est annoncé, le feuilleton enfin terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour dans le groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé en a profité pour se distinguer en obtenant un penalty qu'il s'est chargé de transformer. Cela n'a pas suffi pour s'imposer à Toulouse (1-1), mais c'est la confirmation que le crack de Bondy est bien impliqué avec le PSG. Il faut dire que selon la presse anglaise, un accord aurait été trouvé pour une prolongation de contrat.

Ecarté du groupe lors de la reprise de l'entraînement en juillet, Kylian Mbappé était en conflit avec le PSG, au point qu'il n'ait pas été convoqué pour la tournée estivale en Asie. Une situation provoquée par la décision du crack de Bondy de ne pas activer l'option dans son contrat pour une prolongation d'une saison, ce qui a passablement agacé le PSG, bien décidé à ne pas céder son attaquant sans récupérer une indemnité de transfert. Mais l'ancien Monégasque a finalement été réintégré il y a une semaine.

Accord Mbappé-PSG pour une prolongation ?

Et pour cause, selon les informations du Times , Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi auraient trouvé un accord pour une prolongation longue durée ! L'attaquant parisien aurait lui-même soumis cette hypothèses ainsi que certains éléments pour accélérer les négociations. L'accord pourrait porter sur un nouveau contrat d'une ou deux saisons supplémentaires et devrait permettre au PSG de s'y retrouver financièrement grâce à l'ajout d'une clause de départ estimée à 175M€. Pour rappel, les clauses libératoires sont interdites en France, néanmoins, il existe toujours la possibilité de signer des clauses sous seing privé.

