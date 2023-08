PSG : Le clan Mbappé vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Kylian Mbappé n'est pas encore figé si l'on en croit les informations diffusées par la presse espagnole. D'ici la fin du mercato estival, le Real Madrid pourrait soumettre une offre dans ce dossier. Quelle sera la réponse du PSG ? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, l'entourage de Mbappé laisse filtrer l'idée que le joueur ne prolongera pas son contrat en France.

Le feuilleton Kylian Mbappé est-il vraiment terminé ? Si l'on en croit certains médias français comme L'Equipe , il n'y a plus de suspense dans ce dossier. Le joueur aurait confirmé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il souhaitait rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat. Mais afin que son club ne se retrouve pas dans une situation inconfortable l'année prochaine, le Français envisagerait de consentir un effort financier. Il pourrait refuser de toucher certaines primes, ce qui pourrait permettre au PSG de perdre trop d'argent.

Mbappé - PSG : Un clash éclate en privé ! https://t.co/zf52vKGl77 pic.twitter.com/sjTcMy4LnJ — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Une offensive du Real Madrid ?

Mais en Espagne, on évoque un scénario bien différent. Selon le journaliste Javier Rubiano, il n'est pas impossible que le Real Madrid pointe le bout de son nez avant la fin du mercato. « Le Real Madrid va présenter une offre pour Mbappé dans les derniers jours d'août, c'est ce que je pense, mais ce n'est pas une information. Le premier pas devait être fait par le PSG, mais ils ne le feront pas. Mbappé est une personne qui n'est pas gouvernée par la logique. Le PSG est un club dysfonctionnel » a-t-il déclaré lors d'un live à Bernabeu Digital.

« La famille de Mbappé filtre qu'il ne va pas renouveler »