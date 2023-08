Mercato : Le PSG va remettre ça avec Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est susceptible d’aller voir ailleurs l’été prochain si sa situation contractuelle restait inchangée. En effet, comme il l’a lui-même confié à plusieurs reprises à la fin de la saison dernière, il compte honorer l’ultime année de son contrat après avoir fait le choix de ne pas activer la clause incluse dans le bail pour le rallonger jusqu’à l’été 2025. Le PSG compterait chambouler les plans de Mbappé et de contrecarrer une nouvelle fois les projets du Real Madrid pour le champion du monde.

Ces dernières semaines, le PSG a usé de bien des moyens de pression afin d'inciter Kylian Mbappé à revenir sur sa position initiale : ne pas prolonger son contrat au club. À commencer par les menaces publiques de Nasser Al-Khelaïfi début juillet dernier via lesquelles le président du PSG expliquait que Mbappé avait deux solutions : prolonger ou partir avant la fin du mercato. S’en est suivi son retrait du groupe professionnel pendant trois semaines de fin juillet au week-end dernier. D’après L’Équipe , Al-Khelaïfi aurait confié au vestiaire du PSG que « Kylian est investi » au PSG.

Le PSG veut faire le même coup qu’en 2022 pour Mbappé…

Mais qu’en est-il vraiment ? À en croire AS , le Qatar espérerait boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé grâce à deux entrevues programmées avec son entourage et le joueur en personne la semaine prochaine. D’ailleurs, des sources internes au PSG affirment que la visite de différents membres éminents de la famille royale du Qatar à Paris augmenterait drastiquement les chances du PSG de prolonger à nouveau le contrat de Kylian Mbappé au club, au nez et à la barbe du Real Madrid comme ce fut le cas au printemps 2022.

Mbappé : Nouvelle bombe au PSG, son transfert est annoncé https://t.co/swzxMtcT3e pic.twitter.com/frCS50Wkn5 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

…sinon, il serait vendu pour 250M€ cet été