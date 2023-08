Mercato : Luis Enrique s’impose au PSG, la confession du vestiaire

Thomas Bourseau

Arrivé il y a un peu plus d’un mois, Luis Enrique semble faire un strike au PSG. Chez les dirigeants comme au sein même du vestiaire. Layvin Kurzawa s’est livré à Christophe Jallet au sujet de l’approche très appréciée du football et du management d’Enrique dans le groupe parisien.

Luis Enrique n’aura pas patienté bien longtemps avant de retrouver un banc de touche. Après la Coupe du monde au Qatar qui s’est terminée en décembre 2022, Enrique est resté seulement six mois à l’écart des pelouses puisque le PSG lui a offert les rênes de son effectif au mois de juillet.

Luis Enrique fait l’unanimité

Si tout va bien, Luis Enrique sera l’entraîneur du PSG jusqu’en juin 2025 comme le stipule son contrat. De par son expérience et sa philosophie du football, Enrique semble avoir rallié l’institution du PSG à sa cause. Que ce soit les supporters, les dirigeants, mais aussi le vestiaire comme Layvin Kurzawa l’a avoué à Christophe Jallet.

«Kurzawa m’a dit que le travail au quotidien était très intéressant»