C’est bouclé, un buteur échappe au PSG

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aurait encore prévu du renfort dans le secteur offensif. Le club de la capitale travaillerait sur plusieurs dossiers, dont celui d'Elye Wahi. Mais finalement, le buteur de 20 ans ne devrait pas signer à Paris. Un accord aurait été trouvé entre le RC Lens et Montpellier. Le transfert de l'international Espoirs français serait d'ailleurs imminent.

En cette fin de mercato, le PSG a encore prévu de recruter en attaque. La formation parisienne suit activement plusieurs dossiers, comme ceux de Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani. Mais le club de la capitale préparait également une surprise en Ligue 1 puisqu’il était sur les traces d’Elye Wahi cet été.

Wahi dit non au PSG

Mais finalement, l’attaquant de Montpellier ne devrait pas signer au PSG cet été. Récemment, un accord aurait été trouvé avec le RC Lens pour l’international Espoirs français. Son transfert du côté des Sang et Or serait d’ailleurs imminent.

Le RC Lens a raflé la mise