La fin du mercato s’emballe, le PSG vise un dernier gros transfert

Axel Cornic

Il ne reste désormais qu’une dizaine de jours avant la fermeture officielle du mercato estival et le Paris Saint-Germain viserait un dernier transfert. Il s’agirait de Randal Kolo Muani, qui est l’une des pistes qui revient sans cesse depuis quelques semaines et qui pourrait bien débarquer au final, avec Luis Enrique qui aura l’embarras du choix en attaque.

Parti sur la pointe des pieds du FC Nantes il y a seulement un an, Randal Kolo Muani a totalement explosé en Allemagne, sous les couleurs de Francfort. Désormais, l’attaquant est considéré comme l’une de stars montantes du football français et le PSG souhaiterait s’attacher ses services, quitte à dépenser une petite fortune.

Une offre de 70M€ refusée, mais...

Ces dernières heures, plusieurs médias ont parlé d’un accord total entre le joueur et le PSG, qui aurait formulé une offre de 70M€ hors bonus. Sauf que L’Equipe nous apprend ce dimanche que cette offre n’aurait pas convaincu Francfort, qui l’aurait refusée en attendant beaucoup plus d’un éventuel départ de son joueur. Les Parisiens ne seraient absolument pas découragés par ce refus et devraient repasser à l’attaque pour Randal Kolo Muani dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Le PSG veut offrir un dernier renfort offensif à Luis Enrique

D’après les informations du quotidien, il ne faut pas écarter l’option Hugo Ekitike, qui semblait pourtant ne pas vouloir poursuivre sa carrière en Bundesliga. Peu utilisé au PSG, l’ancien du Stade de Reims pourrait une nouvelle fois être concerné par le deal Kolo Muani ! Avec lui, Francfort récupérerait une grosse somme d’argent et aurait déjà un remplaçant sous la main. Du côté de Paris on semble décidé à offrir à Luis Enrique le transfert de l’international tricolore, qui a le grand avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque.