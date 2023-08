Mercato : Un buteur débarque, le mercato du PSG relancé ?

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG pourrait connaître prochainement un nouvel envol avec l’arrivée de l’attaquant français Randal Kolo Muani. Le club parisien et l’attaquant de 24 ans se sont mis d’accord sur des bases d’un contrat de 5 ans à Paris. Dans le même temps, le PSG espère pouvoir se séparer d’Hugo Ekitike, qui pourrait bel et bien être inspiré par la réussite de Randal Kolo Muani en Allemagne et lui succéder directement à l’Eintracht Francfort.

Que l’été promet d’être animé à Paris ! Avec déjà 10 nouvelles recrues en poche, le PSG pourrait continuer son opération reconstruction avec l’arrivée d’une nouvelle force offensive de taille. Ce samedi, RMC ainsi que plusieurs médias comme le journaliste Fabrizio Romano affirment que le club parisien s’est mis d’accord avec Randal Kolo Muani pour le transfert de ce dernier.

Kolo Muani a donné son accord au PSG

Et si les deux parties se sont mises d’accord sur une base d’un contrat de 5 ans, le PSG doit encore trouver un accord définitif avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Mais dans le même temps, le club de la capitale cherche à se débarrasser d’Hugo Ekitike, qui de son côté attise l’intérêt du club allemand. Comme le précisait le Parisien , ni le PSG ni l’Eintracht Francfort ne nie à ce jour la possibilité d’un échange entre les deux joueurs (en plus d’une compensation pour le club allemand).

Ekitike convaincu par les performances de Kolo Muani en Bundesliga