Mercato : Le PSG vise un transfert à 70M€, tout est prêt

Benjamin Labrousse

Alors que la fin du mercato estival approche, le PSG pourrait conclure son marché des transferts en beauté. Ainsi, le club parisien aimerait prochainement recruter l’ailier de l’OL Bradley Barcola, mais également l’avant-centre de Francfort Randal Kolo Muani. Si un accord a été trouvé entre le Français et le PSG pour ce transfert, Paris se rapproche très rapidement d’un accord avec le club allemand.

Le PSG pourrait connaître une fin de mercato de folie. Le club parisien a d’ores et déjà bouclé 10 recrues cet été et souhaite véritablement démarrer un nouveau projet sportif en modifiant la manière de jouer de son équipe. Mais cette nouvelle ère parisienne se caractérise également par une nouvelle manière de recruter.

Le PSG utilise le RC Lens pour boucler un transfert à 100M€ https://t.co/d6lAae7u0f pic.twitter.com/v1SNGp1UPM — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Le PSG fonce sur Kolo Muani

Ainsi, le PSG tente d'attirer davantage de joueurs français. Après les arrivées de plusieurs internationaux de l’équipe de France cet été comme Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé, le club parisien pourrait bientôt accueillir Randal Kolo Muani.

Après l’accord avec le joueur, un accord est proche avec Francfort