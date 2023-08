Mbappé – PSG : Une fake news est dénoncée

Alexis Brunet

La situation de Kylian Mbappé occupe toutes les préoccupations au PSG. Les dirigeants parisiens cherchent à tout prix à faire prolonger l'attaquant, afin qu'il ne parte pas gratuitement l'été prochain. Mais alors que l'on pouvait croire que les négociations avaient repris depuis la réintégration du Français dans le groupe principal, il en serait autrement. Aucune réunion n'aurait eu lieu entre le champion du monde et le président Nasser Al-Khelaïfi, depuis celle en marge du match face au FC Lorient.

Après plusieurs semaines de mise à l'écart, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe principal du PSG. Une vraie évolution dans les relations entre le Français et le club de la capitale, tant ces dernières semblaient compliquées ces derniers temps. Le champion du monde 2018 candidate même à une place de titulaire face à Toulouse ce samedi soir.

Aucune réunion depuis le match face à Lorient

Même si les relations se sont améliorées entre Mbappé et le PSG, rien n'est encore fait, notamment au sujet d'une prolongation. Alors que certaines rumeurs évoquaient le fait qu'une réunion aurait eu lieu depuis le match face au FC Lorient, selon les informations de L'Équipe il n'y aurait pas eu de rencontre entre l'attaquant et Nasser Al-Khelaïfi depuis celle en marge du match face aux Merlus.

Le PSG et Mbappé vont probablement discuter plus tard

S'il n'y a pas eu d'avancée depuis le match face au FC Lorient, il y a fort à parier que le PSG et Mbappé vont se réunir au cours de la saison, afin de trouver une solution. Paris disposera de sérieux arguments à proposer au Français, pour le faire prolonger. Que cela soit le départ de Neymar, ou bien le mercato estival plutôt réussi pour l'instant, avec les arrivées notamment des compatriotes de l'attaquant, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, et possiblement Randal Kolo Muani.