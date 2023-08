PSG : Kylian Mbappé fait halluciner Madrid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le climat s'est réchauffé au PSG. Entre Kylian Mbappé et le PSG, les tensions se sont apaisées et le joueur pourrait disputer la rencontre face à Toulouse ce samedi. Selon plusieurs médias, il se concentre sur la saison et n'a pas réfléchit à son avenir. En Espagne on suit sa situation attentivement. Et certains journalistes ne cachent pas leur colère.

Kylian Mbappé devrait disputer la rencontre face à Toulouse ce samedi. Pourtant, il y a encore quelques jours, le joueur s'entraînait avec les autres lofteurs et se tenait prêt à quitter le PSG. La star tricolore a finalement trouvé un accord avec sa direction et promis à son club qu'il ne sera pas lésé l'année prochaine.

PSG : Mbappé fait ses adieux à Neymar, il lâche ses vérités https://t.co/DkYkWOKhBt pic.twitter.com/MB9s1tVuHa — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Mbappé prêt à prolonger son contrat ?

Cela pourrait obliger Mbappé à renoncer à une grosse partie de ses primes. Mais selon les informations du Parisien, le joueur ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat. En Espagne, les choix de Mbappé suscitent l'incompréhension, notamment auprès de Tomas Roncero, le bouillant journaliste d' As.

« Mbappé ne sera jamais madridista »