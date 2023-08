L’OM révèle un mensonge en direct pour Payet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Remercié par l'OM, Dimitri Payet aurait tourné le dos à ses anciens coéquipiers selon certains journalistes. L'international français ne se serait pas rendu à la Commanderie depuis le 15 juillet selon les informations de L'Equipe, irritant certains joueurs comme Valentin Rongier ou Mattéo Guendouzi. Mais présent en conférence de presse, Jonathan Clauss a démenti cette rumeur.

C'est officiel, Dimitri Payet est un nouveau joueur de Vasco de Gama. Le joueur de 36 ans a atterri au Brésil et a été accueilli par les applaudissements et chants de milliers de supporters. L'ancien international français débute une nouvelle aventure, loin de l'OM, qui n'a pas hésité à mettre fin à son contrat.

Payet tourne le dos à ses coéquipiers ?

Si l'on en croit les informations de L'Equipe, Dimitri Payet n'aurait pas digéré cette décision. Le joueur se serait très vite écarté du club marseillais et aurait « coupé les ponts avec tous ses camarades depuis le 15 juillet ».

Clauss met les choses au clair