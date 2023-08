PSG : Le jackpot et un ultimatum pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Ayant rempilé avec le PSG lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a négocié des primes de fidélité avec sa direction. Des primes qui avoisineraient les 210M€ au total. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi - le président du PSG - refuserait d'envoyer le dernier versement de 70M€ à Kylian Mbappé en cas de départ dans un an.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Désormais engagé jusqu'au 30 juin 2024, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction - et ce, par le biais d'une lettre envoyée il y a quelques semaines - qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat d'une année. Comme il l'a laissé entendre, Kylian Mbappé prévoyait de quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son engagement à l'été 2024.

Le PSG programme un transfert à 30M€ https://t.co/3QOI1Mdecz pic.twitter.com/NhPoRKxZxM — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

210M€ de primes de fidélité pour Mbappé

Refusant catégoriquement de laisser filer son meilleur joueur pour 0€, le PSG l'a placé sur le marché cet été. De surcroit, Nasser Al-Khelaïfi a écarté Kylian Mbappé du groupe de Luis Enrique pour lui mettre la pression et le pousser à accepter un départ immédiat ou une prolongation. Et alors que les dernières discussions entre les deux camps ont été positives, Kylian Mbappé a finalement été invité à sortir du loft du PSG. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi a déjà prévu de sucrer une partie des primes de fidélité de son numéro 7 s'il finit par partir dans un an.

Mbappé va perdre 70M€ s'il quitte le PSG en 2024