C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM

Pierrick Levallet

D'ici la fin du mercato, l'OM devrait continuer à dégraisser son effectif. Après Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi devrait quitter le club phocéen. Mais ce n'est pas tout, puisque Isaak Touré pourrait également faire ses valises cet été. Le FC Metz serait intéressé par les services du défenseur central de 20 ans, et la tendance semble se confirmer.

Plutôt actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato, l’OM compte également passer à la vitesse supérieure pour dégraisser son effectif. Le club phocéen a récemment bouclé le départ de Cengiz Ünder mais il ne devrait pas en rester là. Ruslan Malinovskyi devrait également quitter la formation olympienne cet été.

Payet quitte l’OM, ce coup de fil a tout changé https://t.co/rfhI7HutdD pic.twitter.com/Huuer6pdWS — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Isaak Touré sur le départ ?

Mais ce ne serait pas tout. Isaak Touré pourrait également faire ses valises. Comme révélé par L’Equipe , le défenseur central se retrouve quatrième dans la hiérarchie derrière Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. Le joueur de 20 ans pourrait donc être ouvert à l’idée d’un départ afin de gagner du temps de jeu. Lorient et le FC Metz seraient venus aux renseignements dernièrement. Et la tendance semble se confirmer petit à petit.

L'intérêt du FC Metz se confirme