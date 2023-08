Après l’OM, Payet annonce du lourd

Pierrick Levallet

Entre Dimitri Payet et l'OM, c'est terminé. Le joueur de 36 ans a rompu son contrat d'un commun accord il y a quelques semaines déjà et se cherchait un nouveau club depuis. L'ancien international français a fini par signer à Vasco de Gama au Brésil. Et il entend faire de grandes choses avec l'équipe brésilienne.

C’est désormais officiel, Dimitri Payet va évoluer au Brésil cette saison. Suite à sa rupture à l’amiable avec l’OM, le joueur de 36 ans se cherchait un nouveau point de chute où rebondir. L’ancienne star marseillaise a fini par se mettre d’accord avec Vasco de Gama et s’y est engagée. Les supporters brésiliens l’ont d’ailleurs accueilli comme une rockstar à l’aéroport.

Payet reçoit un avertissement sur son poids ! https://t.co/dXml4ry3kF pic.twitter.com/b1Q4cKFOpp — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Payet quitte l'OM et signe au Brésil

De son côté, Dimitri Payet a expliqué que Gerson aurait fait la différence au moment de choisir son prochain club. L’ancien milieu de terrain de l’OM et Luis Henrique n’auraient dit que du bien de Vasco de Gama, ce qui aurait pesé lourd dans la balance chez le joueur de 36 ans. Ce dernier se dit d’ailleurs déterminé à faire de grandes choses avec son nouveau club.

«L'équipe de Vasco rappelle celle de l’OM»