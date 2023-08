Payet quitte l’OM, ce coup de fil a tout changé

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat depuis sa rupture avec l'OM, Dimitri Payet a enfin trouvé son nouveau club. Le joueur de 36 ans s'est récemment engagé avec Vasco de Gama au Brésil. Un accueil de rockstar lui a d'ailleurs été réservé à l'aéroport. La désormais ex-star marseillaise a d'ailleurs avoué que certains de ses anciens coéquipiers avaient réussi à le convaincre de signer dans le championnat brésilien.

Dimitri Payet n’est plus un joueur de l’OM. Le milieu offensif de 36 ans a trouvé un arrangement à l’amiable avec le club phocéen pour rompre son contrat. Depuis, l’ancien de West Ham se cherchait un nouveau club où rebondir. Et très récemment, Dimitri Payet s’est engagé au Brésil. L’ancien international français a signé à Vasco de Gama.

Payet accueilli en rockstar au Brésil

Les supporters du club brésilien lui ont d’ailleurs réservé un accueil de rockstar à l’aéroport. La clameur de la foule a triplé de volume lorsque Dimitri Payet s’est présenté devant elle avec le maillot de Vasco de Gama. C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre dans la carrière du joueur de 36 ans. Ce dernier a d’ailleurs avoué que certains ex-coéquipiers à l’OM ont réussi à le convaincre de signer au Brésil.

«Gerson m'a dit que ce serait bien de venir ici»