OM : Après son transfert, Payet hallucine

Lâché par l'OM, Dimitri Payet a décidé de tenter l'aventure au Brésil. Le joueur de 36 ans s'est engagé à Vasco de Gama et a été accueilli à l'aéroport par des milliers de supporters. Ancien coéquipier de l'international français au LOSC et aujourd'hui agent de joueurs, Tulio De Melo a lâché quelques confidences sur l'arrivée de Payet en Amérique du Sud.

A l'instar d'un André Pierre-Gignac, Dimitri Payet a décidé de tenter le pari sud-américain après son passage à l'OM. Poussé vers la sortie par le club phocéen, le joueur de 36 ans a décidé de s'engager avec Vasco de Gama. Juste avant son départ au Brésil, Payet avait justifié sa décision au micro de RMC .

Payet justifie son arrivée à Vasco de Gama

« C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. Et, comme je l’ai dit, jouer dans des ambiances comme celle-là (à Marseille, ndlr). C’est aussi pour cela que je suis resté si longtemps ici. Voilà, c’est tout simplement ça. Après une année difficile, j’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer. Il y a aussi des objectifs importants avec mon nouveau club donc il faudra faire ce qu’il fau t » avait confié Dimitri Payet. Depuis, l'international français a atterri au Brésil et a été accueilli par près de 5000 supporters, qui ont clamé son nom.

« Il était ému, surpris »