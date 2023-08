OM : Payet annonce son retour !

Axel Cornic

Après des nombreuses saisons passées à défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a quitté le club et s’apprête à être présenté en grande pompe par Vasco de Gama. Mais alors qu’il s’est à peine envolé vers le Brésil, le joueur de 36 ans a déjà ouvert la porte à un possible retour à l’OM dans les prochaines années.

C’est un symbole fort. Un an après Steve Mandanda, poussé vers la sortie et parti au Stade Rennais, c’est une autre idole des supporters qui quitte l’OM. Très peu utilisé la saison dernière par Igor Tudor, Dimitri Payet a décidé de partir à un an de la fin de son contrat et il poursuivra sa carrière du côté du Brésil et de Vasco de Gama.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas un au revoir mais un à bientôt »

Intercepté par RMC Sport à l’aéroport ce mardi avant de s’envoler vers son nouveau club, il a tenu à envoyer un message aux supporters, en grand nombre présent pour le saluer. « Le message aux supporters c’est d’abord un grand merci. Aujourd’hui je reçois énormément de soutien après mon choix de Vasco. Je pense que l’on a passé dix ans ensemble. Comme je l’ai dit, ce n’est pas un au revoir mais un à bientôt » a expliqué Dimitri Payet.

« Je rentrerai à la maison comme je l’ai souvent dit »