Lâché par l’OM, Dimitri Payet sort du silence

Après avoir laissé une trace à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet va partir vers des nouveaux horizons, puisqu’il a décidé de poursuivre sa carrière au Brésil sous les couleurs de Vasco de Gama. Un choix assez surprenant pour le joueur de 36 ans, à une époque où les stars européennes sur le déclin choisissent plutôt la MLS ou l’Arabie Saoudite.

C’est une page qui se tourne à l’OM ! Après Steve Mandanda il y a un an, c’est Dimitri Payet qui va quitter le club, alors même que son contrat se terminait dans un an. Il ne va toutefois pas raccrocher les crampons, puisqu’il a décidé de découvrir un tout nouveau championnat.

Payet vers Vasco de Gama

C’est en effet au Brésil que Payet va poursuivre sa carrière, lui qui n’a connu que la Ligue 1 et la Premier League jusque-là. Il s’est engagé avec Vasco de Gama, ce qui parait une destination assez surprenante, vu la tendance actuelle qui pousse les joueurs à envisager des fins de carrière aux Etats-Unis ou alors au Moyen Orient.

« Je pense qu’en matière de ferveur et de football je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco »