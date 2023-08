Mercato - OM : Une mauvaise nouvelle tombe après le calvaire de Guendouzi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Terrible déception pour l'OM. Le club marseillais s'est incliné aux tirs au but face à la modeste équipe du Panathinaïkós ce mardi soir dans le cadre du troisième tour de qualifications de Ligue des champions. Une rencontre, qui pourrait avoir un impact sur le mercato de Mattéo Guendouzi, héros malheureux sur la pelouse du Stade Vélodrome.

L'OM ne verra pas la Ligue des champions cette saison. Le club marseillais n'est pas parvenu à passer l'obstacle Panathinaïkós. Défait aux tirs au but, le groupe de Marcelino avait pourtant bien débuté la rencontre et pensait tenir la qualification. Jusqu'à une main malheureuse de Mattéo Guendouzi dans les ultimes instants de la rencontre.

OM : Une offre de transfert arrive pour Guendouzi https://t.co/N3qcPpTlUV pic.twitter.com/dXSKDwVbEL — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Guendouzi a vécu un calvaire

Le milieu de terrain pouvait se prendre la tête dans ses mains, mais il a du très vite évacué la déception car l'OM pouvait encore arracher sa qualification durant les prolongations. Durant cette période, Guendouzi pensait se racheter en délivrant une passe décisive à Vitinha, mais l'arbitre a décidé de refuser ce but suite à une position de hors-heu d'Ismaïla Sarr. Un nouveau coup dur pour l'international français, qui a été le premier marseillais à se présenter face au gardien du Panathinaïkós lors de la séance des tirs au but. Comme si cela ne suffisait pas, Alberto Brignoli a stoppé le penalty. Quelques secondes plus tard, l'OM quittait la C1.

« Le match d’hier ne va pas arranger les choses »