L'OM réagit au calvaire de Guendouzi

Thibault Morlain

Il n'y aura donc pas de Ligue des Champions cette saison pour l'OM. Le club phocéen a été éliminé aux tirs au but par le Panathinaïkos et c'est Matteo Guendouzi qui a précipité la chute de son équipe. L'international français a passé une soirée compliquée, mais il peut tout de même compter sur le soutien de Marcelino.

Face au Panathinaïkos, Matteo Guendouzi a vécu une soirée cauchemardesque. En effet, d'abord remplaçant au coup d'envoi, le joueur de l'OM s'est retrouvé au coeur de toutes les actions litigieuses par la suite. Pensant d'abord obtenir un penalty en fin de match, Guendouzi en a finalement donné un aux Grecs au bout du temps additionnel sur une main. De quoi envoyer les deux équipes en prolongations. Si le Français a ensuite pensé faire la passe décisive pour le but salvateur de Vitinha, celui-ci a été refusé pour hors-jeu. Mais le cauchemar a continué lors de la séance de tirs au but puisque Matteo Guendouzi a été le seul à rater, ce qui a provoqué l'élimination de l'OM et la fin des espoirs de Ligue des Champions.

Aubameyang réagit au fiasco de l'OM https://t.co/GiKwfOvWce pic.twitter.com/GlPCqsrJVr — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

« Il a notre soutien complet »

Ça a donc viré au calvaire pour Matteo Guendouzi. Mais Marcelino a tenu à voler au secours de son joueur. Après la rencontre, rapporté par L'Equipe , l'entraîneur de l'OM a confié : « Mattéo est très triste, il n'a pas eu de chance aujourd'hui, notamment sur le pénalty. Il a notre soutien complet ».

« Le destin n'a pas voulu qu'on se qualifie »