L’OM compare un de ses joueurs à un flop du PSG

Thibault Morlain

Auteur d’un sublime but contre Reims, Azzedine Ouhani a démarré la saison de Ligue 1 de la meilleure des manières. Désormais, le Marocain va devoir continuer sur cette lancée et confirmer toutes les attentes placées en lui. D’ailleurs, des révélations ont été apportées sur comment Ounahi est perçu en interne à l’OM. Et ça a de quoi surprendre.

Lors du dernier mercato hivernal, Azzedine Ounahi avait la cote. Surfant sur sa bonne Coupe du monde, le Marocain a fini par quitter Angers pour s’engager avec l’OM. Très attendu sur la Canebière compte tenu de son talent, il a toutefois vite rejoint l’infirmerie et sa saison s’est terminée sur ce point noir. Ounahi est donc attendu pour cette reprise et le joueur de l’OM a d’ailleurs bien répondu présent contre Reims avec un but magnifique.

Premier malaise inattendu à l’OM ? https://t.co/12eWhrHiCy pic.twitter.com/qgijBXUE5L — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Ounahi, le Carlos Soler de l’OM ?

Plus à l’aise au milieu de terrain, Azzedine Ounahi est utilisé dans le couloir par Marcelino. Et pour cause… Comme l’explique L’Equipe , l’entraîneur espagnol et son staff le considèrent comme un véritable couteau suisse, le comparant même à Carlos Soler, ancien de Valence et aujourd’hui au PSG, capable d’être installé un peu partout.

« Il est prêt à évoluer à ce poste d'ailier gauche »