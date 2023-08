OM : Une offre de transfert arrive pour Guendouzi

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi pourrait-il enfin quitter l’OM cet été après avoir été annoncé sur le départ pendant de longs mois et avoir été relégué à un rôle de second couteau à Marseille la saison passée ? La cote de Guendouzi sur le marché des transferts serait importante. Et alors que la Lazio ferait irruption, Galatasaray passerait la seconde. Explications.

Entre l’OM et Matteo Guendouzi, le mariage amorcé à l’été 2021 serait susceptible de déboucher sur un divorce lors des prochains jours. Ayant témoigné d’un changement de statut drastique la saison passée sous la houlette d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Guendouzi a été annoncé sur le départ pendant tout le mercato hivernal avant de finalement rester. Quid de cet été ? Un transfert en Turquie serait discuté en interne.

Galatasaray préparerait 10M€ pour le transfert de Guendouzi

Selon Fanatik , Galatasaray se pencherait à présent sérieusement sur le dossier Matteo Guendouzi après ses échecs successifs pour Leandro Paredes et Renato Sanches, tous deux partis à la Roma. Le club stambouliote aurait prévu une somme de 10M€ pour le transfert de Matteo Guendouzi cet été.

Galatasaray discute avec l’OM, Guendouzi emballé ?