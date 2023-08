PSG : Le nouveau club de Neymar s'enflamme pour son transfert

La rédaction

Ça y est, Neymar est officiellement un joueur du championnat saoudien. En effet, ce mardi soir, le Brésilien a quitté le PSG pour s'engager avec Al-Hilal. Le début d'une nouvelle aventure pour le joueur de 31 ans. Et forcément, au sein du club d'Al-Hilal, on est plus heureux que jamais d'accueillir Neymar.

Après 6 ans passés avec le PSG, Neymar a fait ses valises ce mardi soir. Acheté pour 222M€ en 2017, le Brésilien a été revendu pour environ 100M€ à Al-Hilal. Neymar cède ainsi lui aussi aux sirènes de l'Arabie Saoudite, rejoignant un club où on peut déjà retrouver Malcom ou encore Sergej Milinkovic-Savic.

Al-Hilal aux anges après le transfert de Neymar

Dans la foulée de la signature de Neymar, Fahad Bin Saad Bin Nafel, président d'Al-Hilal, a pris la parole pour réagir à ce transfert. Pour les médias du club saoudien, il a alors confié : « C'est une icône mondiale qui a toujours procuré de la joie au public. Nous sommes heureux de le voir rejoindre les rangs d'Al-Hilal ».

« La sensation d'avoir pris la bonne décision »