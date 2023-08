OM : C’est chaud pour Guendouzi, une offre arrive

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

D'ici la fin du mercato estival, Mattéo Guendouzi pourrait être poussé vers la sortie. Doté d'une belle valeur marchande, le milieu de terrain français figure sur les tablettes de nombreuses équipes, notamment de la Lazio Rome. Le club italien a fait du joueur sa priorité pour renforcer l'entrejeu et se prépare à transmettre une première offre.

Ça se bouscule au portillon pour Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain, l'un des joueurs les plus bankables de l'OM, pourrait permettre à son club de récupérer un joli chèque lors de ce mercato estival.





Galatasaray se renseigne sur le joueur

A en croire la presse turque, Galatasaray aurait contacté l'agent de Guendouzi pour se renseigner sur sa situation. Mais selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, la piste la plus chaude mène à la Lazio Rome. Le club transalpin a fait de l'international français sa priorité pour densifier l'entrejeu.

La Lazio sous le charme de Guendouzi