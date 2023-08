Encore un coup de théâtre pour Mbappé, le Real Madrid tranche

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble être finalement sur le point de poursuivre au PSG et il se pourrait même qu’un nouveau contrat surprise soit mis en place à en croire le rapprochement entre les deux parties dernièrement. Pas de quoi rendre le Real Madrid colérique d’après Frédéric Hermel. Le journaliste a confié à RMC en outre que Mbappé n’était plus une priorité madrilène.

On prend les mêmes et on recommence. Avant même que son transfert au PSG se concrétise en 2017, le Real Madrid était déjà sur les rangs pour accueillir Kylian Mbappé. Et au fil des saisons, le club merengue a suivi avec attention la situation de celui qui est devenu champion du monde avec l’équipe de France en 2018. De par sa volonté de changer d’air en 2021 puis le gros feuilleton de 2022 qui a finalement débouché sur sa prolongation de contrat au PSG, le Real Madrid était toujours là. Mais il semblerait que les états d’âme de Mbappé et ses changements d’avis aient particulièrement irrité le Real Madrid.

«Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG»

Au point où le Real Madrid n’aurait pas tenté quoi que ce soit cet été lorsque Kylian Mbappé était écarté du groupe professionnel du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat qui expirera en juin 2024. Et alors que les positions du Paris Saint-Germain et du clan Mbappé semblent s’être rapprochées ces derniers jours, le Real Madrid ne s’attendait à rien selon le journaliste Frédéric Hermel.



« Au sein du Real il n’y a aucune déception puisqu’il n’y avait quasiment aucun espoir. Même quand il était dans le loft. Les discussions que j’ai pu avoir avec des dirigeants étaient sur le fait que cela restait une histoire entre le PSG et Kylian Mbappé. J’en avais parlé avec Florentino Perez quand il y avait eu la fameuse lettre où Mbappé expliquait qu’il n’activait pas l’année en option, Florentino Perez m’a dit qu’il était persuadé qu’il allait rester au PSG ».

Hermel avertit Mbappé avec Cristiano Ronaldo et Di Stefano : «Au Real on n’aime pas les joueurs capricieux»

Alors qu’un énième rebondissement est à signaler dans le feuilleton Kylian Mbappé, Frédéric Hermel a fait un terrible constat sur les ondes de RMC lundi soir. Par le biais de l ’After Foot , le journaliste a expliqué que ce genre de joueurs capricieux, le Real Madrid n’en voulait pas et qu’ils finissaient tous par prendre la porte comme ce fut le cas avec Alfredo Di Stefano et Cristiano Ronaldo plus récemment.



« Au Real on n’aime pas les joueurs capricieux. Aujourd’hui à Madrid, on raconte encore qu’Alfredo Di Stefano est et restera toujours le plus grand joueur de l’histoire du Real Madrid. Il a fondé ce club au niveau européen. Mais le club a toujours été plus important que lui. Un joueur, Alfredo Di Stefano, est allé voir Santiago Bernabeu dans son bureau pour dire qu’il n’aimait pas l’entraîneur et que c’était lui ou l’entraîneur. Bernabeu lui a dit 'merci pout tout et voici la porte', et il l’a viré. Le Real c’est une institution réelle. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, le jour où il a fait un caca nerveux, il est parti. Et le premier surpris a été Cristiano ».

«Mbappé n’est plus, aujourd’hui, la priorité du Real»