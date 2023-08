PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé peut être défini comme des montagnes russes. Mis sous pression puis écarté du groupe professionnel par le PSG, le Français a finalement été réintégré dimanche dernier et un rapprochement conséquent devrait déboucher sur sa continuité. De quoi pousser le Real Madrid à prendre une décision forte sur son mercato.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Depuis de longues semaines, Kylian Mbappé est au coeur de l’actualité mercato du PSG. Et pour cause, de par son refus catégorique de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, Mbappé s’est mis à dos le président Nasser Al-Khelaïfi qui l’a publiquement menacé en juillet dernier d’être vendu s’il n’acceptait pas de rallonger son bail.

Retour dans le groupe du PSG pour Mbappé

Par la suite, Kylian Mbappé a été privé de la tournée de pré-saison en Asie du PSG, à laquelle Neymar et Marco Verratti ont pris part alors qu’ils sont en passe d’être vendus en Arabie saoudite, et en outre a été relégué dans le groupe des indésirables avant d’être réintégré dimanche matin après le nul concédé par le PSG face à Lorient (0-0) et un rapprochement entre le clan Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain.

PSG : Mbappé se fait charger en Espagne ! https://t.co/glhk7Tn4ek pic.twitter.com/Uwsn8gz6zS — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

Réconciliation avec le PSG pour Mbappé, le Real Madrid ferme son mercato