Après Neymar et Verratti, le PSG prêt à lâcher une autre star ?

Thibault Morlain

Désormais, le PSG veut passer la seconde pour ce qui est des départs. Et le club de la capitale ne s’oppose d’ailleurs pas aux départs de ses stars. Neymar et Marco Verratti seraient ainsi en partance pour l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal. Mais voilà que ces départs pourraient ne pas être les derniers. La porte serait également ouverte pour un autre grand nom du PSG.

D’ici le 1er septembre, ça risque encore de beaucoup bouger au PSG. En effet, on annonce des départs à Paris et de gros départs. Actuellement, c’est Neymar qui est sur le point de rejoindre Al-Hilal. Et d’ici peu, Marco Verratti pourrait l’imiter en rejoignant le même club saoudien. Le PSG ne retient donc pas ses stars et cela pourrait en être de même avec Gianluigi Donnarumma.

La Juventus revient à la charge pour Donnarumma

Si Gianluigi Donnarumma a débuté la saison comme gardien numéro 1 du PSG, ce poste fait l’objet de plusieurs questions. En effet, Keylor Navas est toujours là tandis qu’Arnau Tenas a été recruté. Si on parle beaucoup d’un départ du Costaricain, c’est l’Italien qui pourrait finalement s’en aller. Selon les informations de TMW , la Juventus penserait à nouveau à Donnarumma et aurait d’ailleurs relancé les discussions avec le PSG.

Le PSG ouvert pour un transfert ?

Après le Milan AC, Gianluigi Donnarumma retournera-t-il en Italie ? A en croire le média transalpin, le PSG ne devrait pas s’opposer à ce transfert à la Juventus. Il y aurait toutefois une condition pour se séparer de Donnarumma : recevoir une offre adéquate. A voir si la Vieille Dame parviendra à répondre aux attentes parisiennes.