Transferts : Il quitte le RC Lens et raconte tout

Jean de Teyssière

Figure du RC Lens durant trois saisons, Seko Fofana s'est envolé cet été pour l'Arabie saoudite, rejoignant le club d'Al-Nassr. Aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Sadio Mané, l'international ivoirien découvre un nouveau championnat et regarde toujours attentivement son ancien club de Lens. Si son choix de partir alors que les Nordistes sont au sommet peut faire parler, Fofana semble assumer ce choix, et l'explique.

Durant trois ans, Seko Fofana a ravi les supporters du RC Lens par sa capacité à tenir le milieu de terrain et à se projeter. En 112 matchs avec les Sang et Or, l'Ivoirien a inscrit 21 buts et a permis à Lens de finir deuxième du championnat et de disputer la Ligue des Champions cette saison. Mais l'ancien capitaine lensois a décidé de quitter le club pour rejoindre le club saoudien d'Al-Nassr.

« Je voulais faire revenir Lens en Coupe d'Europe »

Dans un entretien accordé au journal L'Équipe , Seko Fofana s'explique sur son départ du RC Lens, et répond à ceux qui ne comprennent pas ce choix : « Je peux le comprendre, mais je ne suis pas d'accord. Tout le monde se posait la question quand je suis arrivé (en 2020) de savoir pourquoi j'avais choisi Lens. Je l'avais fait parce que je croyais dans ce projet. Et j'ai toujours dit que je voulais faire revenir Lens en Coupe d'Europe. L'été dernier, j'avais eu des sollicitations de gros clubs mais j'avais le sentiment de ne pas avoir terminé mon histoire avec Lens. Cet été, j'ai eu des approches aussi et j'ai dit : "Je vais disputer la C1 avec Lens.'' Et Al-Nassr est arrivé. On m'a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu'il y a trois ans quand j'avais choisi Lens, mon instinct me disait que c'était le bon choix, j'ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l'accepte. »

Le PSG imite le RC Lens pour Mbappé https://t.co/bEbrCA5Hjp pic.twitter.com/VocRdpaQSD — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

« Je suis en paix avec mon choix »