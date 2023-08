Un accord à 15M€ est trouvé, le RC Lens dit stop à la dernière minute

Benjamin Labrousse

Défait ce dimanche à Brest (3-2) pour son entrée en lice en Ligue 1, le RC Lens devrait tenter de recruter un avant-centre sur le mercato estival prochainement. Si les Sang et Or avaient réussi à trouver un accord avec Middlesbrough pour l’arrivée de Chuba Akpom, l’attaquant de 27 ans devrait finalement s’engager en faveur de l’Ajax Amsterdam pour un montant proche de 15M€. Une opération pour laquelle le club lensois s’est retiré au dernier moment.

Le RC Lens court toujours après le remplaçant de Loïs Openda, parti cet été du côté du RB Leipzig contre 50M€. Ce dimanche, les Sang et Or se sont inclinés face à Brest (3-2), dans une rencontre où la recrue Morgan Guilavogui était titularisée à la pointe de l’attaque lensoise. Alors que le mercato estival se poursuit, Lens aimerait véritablement s’attacher les services d’un buteur de grande renommée.





« Nous cherchons un profil le plus complet possible »

C’est en tout cas ce qu’avait affirmé l’entraîneur Franck Haise en conférence de presse ce vendredi : « La première chose, c’est le profil, mais il ne faut pas croire que l’on cherche un clone d’Openda. Avant, nous avions Arnaud Kalimuendo. Ce sont deux profils différents avec Loïs Openda. Avec l’équipe, le staff, on s’adapte aux profils que nous avons. Évidemment, nous cherchons un profil le plus complet possible. Sur les joueurs pour lesquels nous avons des intérêts, il y a un vrai profilage sur le plan de la personnalité » .

Lens se retire du dossier Chuba Akpom