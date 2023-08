Mercato : En pleine galère, le RC Lens va concurrencer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité du RC Lens est de dénicher un nouvel attaquant pour compenser le départ de Loïs Openda. Une quête qui semble bien compliquée puisque les Sang-et-Or multiplient les échecs. Après être passés proches de récupérer Levi Garcia (AEK Athènes) et Chuba Akpom (Middlesbrough), les Lensois doivent de nouveau activer une nouvelle piste qui pourrait bien être celle menant à Elye Wahi, également dans le viseur du PSG.

Après une saison exceptionnelle qui a vu le RC Lens terminer deuxième de Ligue 1, le mercato estival est bien une menace pour le dauphin du PSG. Et pour cause, les Sang-et-Or ont vu partir deux cadres à savoir Seko Fofana et Loïs Openda. Et bien que le capitaine ait été rapidement remplacé par Andy Diouf, la succession du nouvel attaquant du RB Leipzig est bien plus compliquée.

Un accord à 15M€ est trouvé, le RC Lens dit stop à la dernière minute https://t.co/WcZpegitct pic.twitter.com/mX8LdHIoEP — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Lens multiplie les échecs pour l'après-Openda

En effet, bien que le RC Lens ait récupéré près de 50M€ grâce au transfert de l'attaquant belge, l'arrivée de son remplaçant se complique. Après avoir tenté le coup pour Lévi Garcia, dont le transfert pourrait redevenir d'actualité si l'AEK Athènes ne se qualifie pas pour la phase de groupes de la Ligue des champions, les Sang-et-Or s'était rabattu sur Chuba Akpom. Mais l'attaquant de Middlesbrough va finalement s'engager avec l'Ajax Amsterdam pour environ 15M€.

Et maintenant, la piste Wahi ?