Payet annonce une surprise, il s’explique

Axel Cornic

Avant de s’envoler pour le Brésil, où l’attend son nouveau club Vasco de Gama, Dimitri Payet est revenu sur la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille. Très important pour les différents coachs, il est tombé sur un os la saison dernière avec Igor Tudor, qui ne l’a fait que très peu jouer.

C’est loin d’être une surprise. Après une saison très compliquée sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet a décidé de fermer le chapitre OM, club avec lequel il aura joué 326 rencontres toutes compétitions confondues pour 78 buts et 95 passes décisives. Ce n’est toutefois pas la fin, puisqu’il poursuivra sa carrière au Brésil.

OM : C’est chaud pour Guendouzi, une offre arrive https://t.co/HhnTfAP1xs pic.twitter.com/igzuYKa2IF — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

« C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime »

A 36 ans, Payet a en effet décidé de rejoindre Vasco de Gama, où il devrait être présenté dans les prochains jours. « C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime » a expliqué celui qui a rejoint l'OM en 2013, avec une légère parenthèse à West Ham entre 2015 et 2017. « Et, comme je l’ai dit, jouer dans des ambiances comme celle-là (à Marseille, ndlr). C’est aussi pour cela que je suis resté si longtemps ici. Voilà, c’est tout simplement ça ».

« J’avais besoin d’un challenge où je voulais me faire plaisir et jouer »