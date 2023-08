Le PSG prépare un transfert à 37M€, c’est validé !

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, le PSG semblerait avoir à coeur de renforcer son entrejeu. Le profil d’Ibrahim Sangaré semble intéresser le club parisien comme son agent l’a confié. Et alors qu’une clause libératoire de 37M€ est incluse dans son contrat au PSV Eindhoven, Sangaré dispose des qualités nécessaires pour briller à Paris ou ailleurs d’après son ancien coach.

En ce mercato estival, le PSG devrait au final perdre pas mal d’éléments au milieu de terrain. Eric Junior Dina Ebimbe s’en est déjà allé du côté de Francfort lorsque Renato Sanches et Leandro Paredes sont attendus à la Roma alors que le transfert de Marco Verratti à Al-Hilal est en discussions alors que le président Nasser Al-Khelaïfi le considère déjà comme acté selon le10sport.com.

L’agent d’Ibrahim Sangaré confirme l’intérêt du PSG

D’après RMC Sport, le PSG compterait injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu malgré l’arrivée déjà enregistrée de Manuel Ugarte. C’est pourquoi le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Ibrahim Sangaré (25 ans) dont le contrat au PSV Eindhoven court jusqu’en juin 2027, mais dans lequel une clause de 37M€ est incluse. Son agent a dernièrement fait passer le message suivant à ESPN . « Il y a de grands clubs intéressés comme le Bayern Munich. Ibrahim est aussi dans la liste du PSG et de Liverpool, mais il n’est pas une priorité ».

«Il a toutes les qualités dont un milieu central a besoin»