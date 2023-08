Il quitte l'OM et reçoit un accueil de rockstar

Jean de Teyssière

Libre depuis sa résiliation de contrat avec l'OM, Dimitri Payet s'est engagé avec le club brésilien du Vasco de Gama. Basé à Rio de Janeiro, ce club historique a vu passer de nombreux grands joueurs brésiliens, comme Sonny Anderson, Philippe Coutinho ou encore Juninho. Dimitri Payet est arrivé ce mercredi au Brésil et a reçu un accueil digne des plus grands.

On avait quitte Dimitri Payet en larmes à La Commanderie le 21 juillet dernier, lorsque lui et Pablo Longoria annonçaient la fin de l'aventure commune entre Payet et l'OM. Celui qui était pourtant « Marseillais à vie » quitte l'OM avec un total de 322 matchs pour 78 buts et 82 passes décisives.

Payet file au Brésil

Après André-Pierre Gignac, parti aux Tigres au Mexique en 2015, voici qu'un autre joueur de l'OM traverse l'Océan Atlantique pour découvrir un nouveau championnat. Dimitri Payet s'est engagé le 13 août dernier avec le club brésilien de Vasco de Gama. Il a signé un contrat de deux ans et devrait gagner un salaire annuel d'environ 1M€ selon L'Equipe .

Un accueil de rockstar

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une foule impressionnante attendre devant l'aéroport de Rio de Janeiro l'arrivée de Dimitri Payet. A cinq heures du matin, les supporters étaient déjà présents en nombre et lorsque Payet est arrivé devant eux et a revêtu le maillot de sa nouvelle équipe, la clameur de la foule a triplé de volume.