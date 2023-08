Payet s’en va, le vestiaire de l’OM l’interpelle

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet a finalement décidé de quitter l’Olympique de Marseille après une saison pas simple sous les ordres d’Igor Tudor. Il a décidé de poursuivre sa carrière au Brésil du côté de Vasco de Gama et ce jeudi, Jonathan Clauss a tenu à lancer un message à celui qui es désormais son ancien coéquipier.

C’est une page qui s’est tournée à l’OM. Un an après Steve Mandanda c’est Dimitri Payet qui a quitté le club, mais à 36 ans il n’a pas souhaité raccroché les crampons et s’est lancé un nouveau défi au Brésil. Il a d’ailleurs été accueilli comme un véritable héros par ses nouveaux supporters à Vasco de Gama.

L’incroyable accueil des supporters de Vasco de Gama

Les images de l’arrivée de Payet à l’aéroport ont rapidement fait le tour de la planète football, avec une véritable foule alors que l'aube avait à peine pointé à Rio de Janeiro. Il portera le numéro 10 à Vasco de Gama et les supporters auraient d’ores et déjà inventé un chant en son honneur. « C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime. Et, comme je l’ai dit, jouer dans des ambiances comme celle-là (à Marseille, ndlr). C’est aussi pour cela que je suis resté si longtemps ici. Voilà, c’est tout simplement ça », expliquait d'ailleurs Dimitri Payet au micro de RMC .

« On l’a senti heureux malgré tout »