Mercato : Benzema lui déroule le tapis rouge pour l’Arabie saoudite

Raphaël Varane pourrait-il être la nouvelle star à rejoindre l’Arabie saoudite ? Les dirigeants d’Al-Ittihad auraient pris contact avec son entourage. Et en parallèle, Karim Benzema et N’Golo Kanté feraient de leur côté le nécessaire afin que leur ex-coéquipier chez les Bleus se décide à venir à Riyad.

Cristiano Ronaldo a allumé la mèche l’hiver dernier et depuis, ils sont nombreux à l’avoir suivi en Arabie saoudite. Neymar est la dernière grosse recrue en date de la Saudi Pro League en attendant éventuellement Marco Verratti comme le10sport.com vous l’a confié le 14 août dernier.

Benzema et Kanté à nouveau réunis à Al-Ittihad

Néanmoins, Karim Benzema et N’Golo Kanté ont rejoint l’élite du football saoudien bien avant Neymar. À Al-Ittihad, les deux anciens coéquipiers en équipe de France se sont retrouvés et sembleraient travailler de concert afin d’attirer une vieille connaissance de chez les Bleus.

Benzema et Kanté tentent de persuader Varane de les rejoindre à Al-Ittihad