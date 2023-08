Mourinho prêt à débloquer un transfert du PSG ?

Thomas Bourseau

José Mourinho a accueilli trois indésirables du PSG en l’espace d’une année et pourrait retirer une nouvelle épine du pied du club de la capitale. Hugo Ekitike est poussé vers la sortie et l’entraîneur de la Roma penserait à le recruter avant la fin du mercato selon la presse transalpine.

Depuis son arrivée sur le banc de la Roma, José Mourinho offre bien des services au PSG sur le marché des transferts. En effet, à l’été 2022 et alors que Georginio Wijnaldum peinait à faire son trou au Paris Saint-Germain, The Special One l’accueillait en prêt à Rome, mais ce n’est pas tout.

Après Wijnaldum, Leandro Paredes et Renato Sanches à la Roma

Cet été, José Mourinho a respectivement recruté Leandro Paredes et Renato Sanches sous la forme d’un transfert sec à 2,5M€ pour l’Argentin et un prêt avec obligation d’achat selon le pourcentage de matchs disputés pour le milieu de terrain portugais. Et alors que le PSG chercherait une porte de sortie à Hugo Ekitike, José Mourinho offrirait une nouvelle fois son aide au PSG.

Le PSG touché par un drame, il sort du silence https://t.co/bzyGbO4rKd pic.twitter.com/ja19M7okQ6 — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

La Roma sur Ekitike, l’attaquant du PSG a un souhait pour son avenir