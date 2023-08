PSG : Un mensonge révélé sur Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu des semaines mouvementées au PSG. En effet, après avoir été publiquement mis sous pression par le président Nasser Al-Khelaïfi puis écarté en raison de l’absence de signature pour sa prolongation de contrat, Mbappé a finalement été réintégré au groupe parisien dimanche dernier. Un aveu de faiblesse ? Christophe Bouchet fait une grande annonce.

Le dimanche 13 août dernier, quelques heures après le match nul concédé au Parc des princes face au FC Lorient (0-0), le PSG annonçait la réintégration de Kylian Mbappé au sein du groupe parisien et ce, trois semaines après que le champion du monde tricolore en ait été écarté pour la raison suivante : son refus de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024.

Écarté, Mbappé a été subitement réintégré par le PSG

Samedi dernier, Canal+ annonçait un rapprochement conséquent entre les dirigeants du PSG et Kylian Mbappé. Néanmoins, une prolongation de contrat ne serait toujours pas d’actualité et dans les plans du champion du monde. Et pourtant, Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique et serait « investi » au PSG. C’est ce que Nasser Al-Khelaïfi aurait affirmé au groupe parisien selon L’Équipe .

«Si Paris gagne 3-0 contre Lorient, il n’y a pas de réintégration»