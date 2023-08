Transferts : Il a signé et se lâche sur le PSG 

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté Manuel Ugarte et Cher Ndour pour son milieu de terrain. En plus de ces deux joueurs, Paris a aussi tenté de faire venir Nemanja Matic. Le Serbe a finalement rejoint le Stade Rennais, et il s'est exprimé sur cette rumeur lors de sa présentation officielle.

Le PSG n'a pas mis un point final à son mercato. Le club de la capitale cherche encore plusieurs profils, dont un pour le milieu de terrain. Paris cherche un joueur créatif pour remplacer Neymar. La piste Bernardo Silva était notamment évoquée, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais devrait finalement prolonger à Manchester City.

Matic s'exprime sur la rumeur PSG

D'après les informations de Foot Mercato , le PSG a tenté plus tôt dans l'été de faire venir Nemanja Matic. Le Serbe s'est finalement engagé avec le Stade Rennais, et il est revenu sur cette rumeur, lors de sa présentation à la presse, d'après des propos rapportés par FM . « Je vais me répéter, je suis heureux d’être ici. Quand on évolue dans de grands clubs, on a toujours des contacts, mais je ne vais pas dire si c’est vrai ou faux, je suis bien ici. »

Le PSG prend une décision avec son nouveau crack https://t.co/t0uKuBNCW2 pic.twitter.com/AIcppzxAj4 — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Le PSG a misé sur Ugarte

Au poste de milieu de terrain défensif, le PSG a finalement décidé de miser sur Marnuel Ugarte. L'Uruguayen a débarqué du Sporting Lisbonne pour 60M€. Un investissement conséquent, mais le nouveau parisien a brillé lors du premier match de Ligue 1 face au FC Lorient.