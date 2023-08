PSG : Mbappé fait ses adieux à Neymar, il lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Neymar et Kylian Mbappé devaient conquérir l’Europe ensemble au PSG. Néanmoins, il n’en a rien été et leur belle relation initiale de 2017 s’est considérablement détériorée les années passant. Au point où leurs adieux ont semblé froid comme l’a confirmé Julien Braun, journaliste de RMC Sport à El Desmarque ces dernières heures.

Alors que tout semblait tout rose à leurs arrivées respectives à l’été 2017 et les mois qui s’en sont suivis, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé s’est compliquée au fil des années avec comme point de non-retour le forcing du Brésilien pour quitter le PSG à l’été 2019. Une position que Mbappé n’aurait pas compris selon L’Équipe . Et depuis, un certain froid s’est installé entre le Brésilien et la star du PSG. Que ce soit au niveau du penaltygate de l’été dernier ou des informations sur leurs difficultés relationnelles lors de la première partie de la saison dernière. Le dernier exemple en date a été le like de Neymar d’un article concernant le rôle de Kylian Mbappé dans son départ du PSG.

«Ils n'étaient pas des amis proches»

De passage sur le programme ElDesmarque Late Night, Julien Braun n’a pas manqué de souligner à quel point Neymar et Kylian Mbappé s’étaient éloignés au fil de leur aventure commune au PSG. Le journaliste de RMC Sport a d’ailleurs fait passer le message suivant lors de l’émission en question « Ils n'étaient pas des amis proches ».

Ce n’était plus l’amour fou entre Neymar et Mbappé

Cette déclaration ne survient pas uniquement en raison du départ de Neymar pour Al-Hilal. En effet, dans la journée de jeudi, Neymar a rendu visite à ses désormais ex-coéquipiers au Campus PSG à Poissy en multipliant les accolades avec les membres du staff et du vestiaire dont Kylian Mbappé. Et comme démontré par les images publiées par le PSG, ladite accolade entre Mbappé et Neymar était particulièrement froide. De quoi confirmer la tendance de ces dernières années entre Neymar et Kylian Mbappé, ils n’étaient clairement pas les meilleurs amis du monde.