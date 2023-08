Mercato : Après avoir quitté le PSG, une star encore snobée ?

Benjamin Labrousse

Depuis son départ du PSG à l’issue de son contrat en juin dernier, Sergio Ramos n’a toujours pas retrouvé de club. Désormais âgé de 37 ans, le légendaire défenseur central espagnol enchaîne les refus. Si ce dernier espérait pendant un temps pouvoir revenir au Séville FC, le club andalou n’a pas donné suite. Même son de cloche du côté du Besiktas, qui n’a vraisemblablement pas apprécié les demandes salariales trop élevées de l’ancien parisien.

Alors que le PSG se rendra à Toulouse ce samedi soir dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, le club parisien ne ressemble en rien à l’équipe championne de France la saison passée. Parti du club parisien après deux années à Paris, Sergio Ramos espère toujours relever un nouveau challenge.

«Mais il n'y a rien entre lui et Séville»

Il y a plusieurs semaines, la presse espagnole affirmait que le défenseur espagnol de 37 ans espérait retourner au Séville FC, son club formateur. Cependant le vice-président du club andalou Maria del Nido Carrasco révélait récemment que la venue de Sergio Ramos n’était pas d’actualité en Andalousie. « Sergio Ramos n'est pas une option pour Séville en ce moment. C'est un joueur magnifique, issu de notre système de formation, mais il n'y a rien entre lui et Séville » , déclarait ce dernier dans des propos relayés par MARCA .

Après Séville, Besiktas refuse Sergio Ramos