RC Lens : Il vend la mèche pour son transfert, c'est imminent

Hugo Chirossel

Orphelin de Loïs Openda qui a décidé de partir au RB Leipzig, le RC Lens est sur le point d’annoncer l’arrivée de son nouvel attaquant. En effet, Elye Wahi va s’engager avec les Sang et Or. En attendant l’officialisation de son transfert, le jeune attaquant de 20 ans a partagé une vidéo sur les réseaux dans laquelle il fait ses adieux au centre de formation de Montpellier.

Après seulement une saison, Loïs Openda a fait le choix de quitter le RC Lens pour rejoindre la Bundesliga et le RB Leipzig. Depuis, les Sang et Or cherchent son successeur et après plusieurs échecs, ils l’ont désormais trouvé. Un accord a été conclu avec Montpellier pour le transfert d’Elye Wahi, estimé à 35M€.

Le RC Lens va boucler un transfert majeur, il l'annonce en direct https://t.co/RQD6KeG7uf pic.twitter.com/hnScvBBpeb — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Wahi va être officialisé ce dimanche

Le jeune attaquant de 20 ans sera donc le transfert le plus cher de l’histoire du RC Lens. Comme indiqué par Foot Mercato , tout est bouclé dans ce dossier et il ne manque plus que l’officialisation. Elle devrait intervenir ce dimanche soir, avant la rencontre face au Stade Rennais, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.

Wahi partage ses adieux au centre de formation de Montpellier