Le RC Lens boucle un transfert, coup dur pour le PSG

Moins d’un an après son arrivée, Loïs Openda a quitté le RC Lens pour se lancer un nouveau défi au RB Leipzig. Pour le remplacer, les Sang et Or auraient pris la décision de tout miser sur Elye Wahi de Montpellier... mais ce transfert n’est pas du tout une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Un crack pour en remplacer un autre. Après avoir explosé à Montpellier ces dernières saisons, Elye Wahi devrait poursuivre sa croissance du côté du RC Lens, qui d’après L’Equipe devrait débourser 35M€ bonus inclus pour boucler son transfert. Mais du côté du PSG on aurait bien aimé voir un autre joueur remplacer le jeun Loïs Openda, parti vers le RB Leipzig.

Lens va boucler l’arrivée de Wahi

Car à Paris, on aurait vu d’un très bon œil un transfert d’Hugo Ekitike vers le RC Lens ! Très peu utilisé la saison dernière, l’ancien du Stade de Reims ne rentrerait pas dans les plans de Luis Enrique et semble être poussé vers la sortie. Un avenir lensois semblait le tenter, mais il devra finalement trouver une autre solution.

Ekitike a eu sa chance, mais...