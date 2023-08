Mercato : Le RC Lens prépare du lourd avec son prochain transfert

Alexis Brunet

Le RC Lens a enfin trouvé son nouveau buteur. C'est Elye Wahi qui a été choisi pour succéder à Loïs Openda, parti au RB Leipzig. Le transfert n'est pas encore officiel, mais il le sera bientôt. Le club nordiste veut présenter sa nouvelle recrue au stade Bollaert ce dimanche soir, en marge du choc face au Stade Rennais.

Le RC Lens a perdu de nombreux joueurs clés cet été. Tout d'abord, c'est le capitaine lensois qui a fait ses valises. Seko Fofana a en effet rejoint Al-Nassr en Arabie saoudite. Peu de temps après, c'est Loïs Openda qui a lui débarqué au RB Leipzig, en Bundesliga.

Le RC Lens a eu du mal pour remplacer Openda

Alors que le championnat a déjà repris depuis quelques jours, le RC Lens n'a toujours pas remplacé Loïs Openda. Les dirigeants lensois étaient très proches de boucler l'arrivée de Levi Garcia, mais finalement cela ne s'est pas fait, tout comme avec Chuba Akpom, qui a décidé de rejoindre l'Ajax Amsterdam.

Le RC Lens veut présenter Wahi à Bollaert