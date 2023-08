Transfert historique au RC Lens, il jubile

Alexis Brunet

Le RC Lens est à la peine en Ligue 1. Le club nordiste totalise pour le moment une défaite et un match nul. Les coéquipiers de Kevin Danso n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul ce dimanche en clôture de la deuxième journée de championnat, face au Stade Rennais. Mais la solution pourrait s'améliorer dans les prochains jours, car les Lensois vont enregistrer l'arrivée d'Elye Wahi. Franck Haise est d'ailleurs très heureux de ce recrutement.

Les supporters lensois ne s'attendaient probablement pas à un tel début de championnat. Euphoriques en fin de saison dernière, grâce à leur deuxième place au classement finale, les joueurs de Franck Haise sont à la peine en ce début de saison. Ces derniers ont perdu leur premier match de la saison en Ligue 1 face à Brest, et ils ont fait match nul pour le deuxième, face au Stade Rennais. Les coéquipiers de Jonathan Gradit devront faire mieux lors du prochain match, mais cela ne sera pas une chose aisée, puisqu'ils affronteront le PSG.

Un mercato compliqué

Il faut dire que le RC Lens s'est considérablement affaibli cet été. Le capitaine Seko Fofana est parti du côté d'Al-Nassr, et Loïs Openda a lui rejoint le RB Leipzig. Si le milieu de terrain ivoirien a vite été remplacé, pour le buteur belge, cela a pris plus de temps. Lens a subi plusieurs échecs dans la recherche de son nouvel attaquant, mais finalement les Sang et Or ont réussi à mettre la main sur Elye Wahi.

« Je suis très heureux de l'avoir dans notre effectif »