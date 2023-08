Après son transfert historique, le RC Lens prévient le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le RC Lens tient enfin son nouvel attaquant. Après avoir multiplié les pistes pour remplacer Loïs Openda qui avait rejoint le RB Leipzig en début de mercato, le club artésien a finalement bouclé la signature d’Elye Wahi. Et l’international espoirs devrait être disponible dès le week-end prochain pour le choc au Parc des Princes. Franck Haise prévient d’ailleurs le PSG.

C'est désormais officiel, Elye Wahi est un joueur du RC Lens. Il aura notamment la lourde tâche de compenser le départ de Loïs Openda, mais Franck Haise se montre relativement confiant pour son attaquant qui portera ses nouvelles couleurs pour la première fois le week-end prochain à l'occasion du choc contre le PSG.

Transfert historique au RC Lens, il jubile https://t.co/tS96nUriwd pic.twitter.com/ZApomqmNTi — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

«Wahi, même s'il n'a pas 90 minute, va nous apporter»

« J'attends qu'il nous donne des armes qu'on n'a pas forcément dans la configuration qui est la nôtre en ce moment ; soit de la vitesse, de la profondeur, des possibilités de faire mal sur des transitions. Avec un Elye Wahi, même s'il n'a pas 90 minute, il va nous apporter ça (contre le PSG). C'était le profil qu'on voulait », lance l’entraîneur du RC Lens au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«C'était le profil qu'on voulait»