Ils annoncent la couleur pour le transfert historique du RC Lens

Thibault Morlain

Le transfert record d’Andy Diouf n’aura donc tenu que quelques jours. En effet, c’est désormais Elye Wahi qui aura cette distinction de joueur le plus cher de l’histoire du RC Lens. A la recherche du successeur de Loïs Openda, les Sang et Or sont partis chercher l’attaquant de Montpellier, le recrutant pour un montant avoisinant les 35M€. Un renfort de poids pour Franck Haise et du côté du MHSC, on a réagi à ce départ de Wahi.

C’est un feuilleton qui se termine au RC Lens. Suite au départ de Loïs Openda à Leipzig, les Sang et Or recherchaient leur nouveau numéro 9. Différents noms ont circulé, mais c’est finalement Elye Wahi qui débarque dans le nord de la France. Après Montpellier, l’attaquant français va donc poursuivre sa carrière à Lens, qui n’a pas hésité à sortir le chéquier pour ce transfert. On parle d’une opération à 35M€ pour Wahi, soit le plus gros achat pour les Lensois.

Mercato : Le dossier prioritaire du RC Lens vire à l'échec, l'explication est dévoilée https://t.co/cKfqncSHgu pic.twitter.com/VFmiJA3nyb — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

Place maintenant au RC Lens pour Elye Wahi. Et du côté de Montpellier, on a commenté cette opération. Pour France Bleu , Laurent Nicollin, président du MHSC, a confié : « C’est toujours valorisant pour un club de vendre un joueur formé dans son centre aussi cher, c’est une très grosse vente pour nous. Elle va nous permettre d’équilibrer notre budget. Les gens nous diront qu’on aurait pu le vendre plus cher ou ailleurs mais dans la vie, on fait avec ce que l’on a. Si lui est heureux d’aller à Lens, j’en suis ravi puis c’est une bonne chose que de gros transferts se fassent entre les clubs français plutôt que les sous aillent ailleurs. […] Le pincement au cœur, on l’aura au moment de l’affronter mais c’est toujours particulier, j’aime mes joueurs. J’espère qu’il progressera et on le suivra avec attention car il est attachant et plein de qualités ».

