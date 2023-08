Wahi, Kolo Muani, Mbappé... Toutes les infos mercato du 21 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Pas d'offre pour Mbappé selon Riolo

Alors que son contrat s'achève toujours en juin 2024, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas reçu d'offre. Daniel Riolo explique en effet que le Real Madrid n'a pas bougé auprès du PSG. « Je rappelle, parce que certains n'ont toujours pas compris, qu'il n'y a pas d'offre pour Mbappé. D'ici le 31 aout, on ne sait jamais si le Real Madrid va se décider à bouger, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur du PSG, il doit être titulaire. Il faut en profiter jusqu'au bout », explique-t-il au micro de l' After Foot .



Pour plus d'informations, cliquez ici

RC Lens : Haise s'enflamme pour le transfert de Wahi

Quelques heures après l'officialisation du transfert d'Elye Wahi au RC Lens, Franck Haise ne cachait pas sa joie. « J'attends qu'il nous donne des armes qu'on n'a pas forcément dans la configuration qui est la nôtre en ce moment ; soit de la vitesse, de la profondeur, des possibilités de faire mal sur des transitions. Je dis rarement que je suis comblé mais je suis très heureux de l'avoir dans notre effectif », a confié le coach lensois au micro de l' After Foot .



Pour plus d'informations, cliquez ici

Francfort répond au PSG pour Kolo Muani

Après la victoire contre Darmstadt (1-0), Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, s'est prononcé sur l'avenir de Randal Kolo Muani, suivi de près par le PSG : « Il y a un intérêt d'un club. Il y a une offre, oui. Cela n'a pas de sens de parler de chiffres. L'offre ne correspond pas à nos attentes. J'attendrais de voir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines. Il ne reste plus beaucoup de semaines . » A noter que c'est Kolo Muani qui a offert la victoire à Francfort.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Aucun accord avec Isidor ?

Le mercato de l'OM reste ouvert malgré l'élimination en Ligue des champions. Ainsi, bien que pour le moment Pablo Longoria soit concentré sur les ventes, des renforts offensifs sont toujours attendus et le nom de Wilson Isidor circule avec insistance. Néanmoins, La Provence dément les informations selon lesquelles il existerait un accord entre l'OM et l'attaquant du Lokomotiv Moscou.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG prépare une nouvelle offre pour Kolo Muani