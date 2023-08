OM : Une fake news est révélée pour ce buteur

Jean de Teyssière

L'élimination de l'OM aux tirs au but face aux Grecs du Panathinaïkos la semaine dernière, lors du barrage de la Ligue des Champions ne semble pas avoir mis du plomb dans l'aile des Olympiens concernant le mercato. Mais l'enveloppe financière de la C3 sera bien plus maigre que celle de la C1 et alors que l'OM semblait avoir trouvé un accord avec l'attaquant français Wilson Isidor, rien de tout cela ne serait vrai.

Le début de saison de l'OM est compliqué. Après l'élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos, les hommes de Marcelino ont concédé le match nul face au promu messin (2-2), pourtant en infériorité numérique durant 40 minutes, alors que l'OM menait 1-0. Les joueurs à disposition de Marcelino ne sont pas très nombreux et le technicien espagnol s'en était inquiété avant la rencontre : « On ne fera pas beaucoup de changements, les options sont limitées. Je ne crois pas qu’on ait actuellement un effectif qui nous permette de garantir un rendement similaire en cas de rotation. »

L'OM cherche encore à se renforcer en attaque

Malgré ses recrues offensives (Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye), l'OM n'en a pas encore fini à ce poste. Les dirigeants olympiens aimeraient toujours faire venir un nouvel élément offensif et une piste menant à l'attaquant du Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor était révélée. Mais il pourrait s'agir d'une fake news...

Aucun accord avec Isidor ?